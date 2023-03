Regno Unito: Sarah Ferguson, Elisabetta “sollevata” da riavvicinamento con Andrea durante scandalo sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La defunta regina Elisabetta aveva espresso “grande sollievo” per la decisione della duchessa di York, Sarah Ferguson, di sostenere il principe Andrea nello scandalo sessuale che lo ha visto coinvolto a causa dei suoi rapporti con l’imprenditore statunitense, Jeffrey Epstein. È quanto affermato dalla stessa Ferguson un'intervista esclusiva con il quotidiano "The Telegraph" in cui ha esposto alcune riflessioni sulla sua relazione con la defunta regina Elisabetta II e sullo scandalo di abusi sessuali dell'ex marito, il principe Andrea. Ferguson ha rivelato che i problemi dell'ex marito hanno portato a un riavvicinamento della coppia, ufficialmente separatisi dal 1992, e ha affermato che la regina Elisabetta II era "molto sollevata" dal fatto che la duchessa di York fosse al fianco del principe Andrea durante questo periodo. "Negli ultimi tre anni il suo povero figlio ha attraversato un periodo così tumultuoso, e penso che Sua Maestà sia stata molto sollevato dall'idea che lo stavo aiutando, e io e lei ci siamo avvicinate ancora di più" ha commentato Ferguson, aggiungendo: "L'ho sempre ammirata e adorata. Veramente, era più una madre per me di mia madre".(Rel)