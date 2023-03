I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambiente: manifestanti occupano via Merulana durante corteo a Roma - Diverse centinaia di manifestanti stanno occupando temporaneamente un tratto di via Merulana a Roma: in segno di protesta contro il cambiamento climatico i giovani si sono seduti in mezzo alla carreggiata. Il corteo degli attivisti del movimento ambientalista Friday for future stava scendendo sulla strada quando la manifestazione si è interrotta per alcuni minuti. Tenendo nelle mani striscioni e cartonati a forma di saetta, come simbolo dell'energia rinnovabile, gli attivisti si sono seduti sulla via. "Non è maltempo, è crisi climatica", recita uno. "Il mondo collassa e lo Stato dorme", è un altro. Il corteo è ora ripartito e sta scendendo verso Porta San Giovanni dove è prevista la conclusione della manifestazione. Gli attivisti del movimento ambientalista sono scesi oggi in piazza in più di 50 città d'Italia per protestare contro la crisi climatica. Tra le altre cose è stata srotolata la bandiera della pace. (segue) (Rer)