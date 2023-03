I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senato: è morto Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio - È morto il senatore e segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre. Astorre al momento del decesso era in uno degli uffici di Palazzo Cenci dove sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il senatore del Pd Bruno Astorre, si sarebbe suicidato lanciandosi dalla finestra del suo ufficio in Senato a Palazzo Cenci a Roma. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd Lazio, avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni, l'11 marzo. Da poco tempo Astorre era stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato per alcuni problemi di salute. L'ipotesi del suicidio, al momento, sembra quella più accreditata. Il portone del palazzo è chiuso. Sono entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Presenti sul posto, tra gli altri, alcuni colleghi di partito come il deputato del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Cecilia D'Elia. (segue) (Rer)