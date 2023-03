I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: rinvenuti i resti di un cadavere in zona boschiva alla Bufalotta - I resti di un cadavere sono stati rinvenuti in una zona boschiva nel quadrante Bufalotta a Roma. Si tratta di un cranio e qualche frammento di ossa che sono stati trovati da una passante intorno alle 9:30 di questa mattina, all'incrocio tra via della Bufalotta e via Valeria Moriconi. Sul posto per gli accertamenti ci sono la polizia scientifica insieme al medico legale. L’area è stata messa sotto sequestro. (Rer)