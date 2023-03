Imprese: Anir Confindustria, appello governo per manifestazione nazionale su riconoscimento caro prezzi per ristorazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È legittimo che questo settore faccia di tutto per farsi sentire. Il mancato riconoscimento alle aziende di quanto hanno speso per l’aumento improvviso ed esponenziale dei prezzi di acquisto delle materie prime, è iniquo”, ha dichiarato Lorenzo Mattioli, presidente di Anir Confindustria. “Impedire di poter adeguare i contratti in essere e futuri attraverso la normale revisione dei prezzi, significa distruggere un settore che svolge un servizio di pubblica utilità garantendo quasi un miliardo di pasti l’anno, erogati ogni giorno senza interruzione di sosta a scuole, ospedali, caserme e uffici”, ha spiegato Mattioli, che ha aggiunto: “È inconcepibile che il governo e la Pubblica amministrazione oggi continuino a girarsi dall’altra parte, non riconoscendo e di fatto addirittura impedendo a queste aziende di adeguare i propri servizi allo sfrenato aumento dei prezzi che subiscono. Continuiamo a ricevere rassicurazioni, nelle tante interlocuzioni istituzionali che ormai da mesi abbiamo avviato per far comprendere la forte criticità, ma – ha puntualizzato il presidente di Anir Confindustria - non abbiamo visto attuarsi nessuna misura o azione concreta, anzi la scrittura del nuovo codice degli appalti sulla revisione prezzi per il nostro settore peggiora lo stato già precario della situazione”. (segue) (Com)