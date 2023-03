Fvg 2023: Moretuzzo, superare politica dei bonus e mantenere sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere la sanità pubblica, conciliare transizione energetica e lavoro e abbandonare la “politica dei bonus” adottata dalla Giunta Fedriga. Sono i punti salienti del programma di Massimo Moretuzzo, candidato alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, che oggi a Udine ha incontrato i cittadini insieme al presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e al senatore Stefano Patuanelli. Moretuzzo, attuale capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, è sostenuto, oltre che dal suo partito, anche dalle liste Pd, M5s, Open Fvg, Avs e Ssk. “Crediamo che sia indispensabile ripartite dalla sanità e diciamo con forza che sanità dev’essere e deve rimanere pubblica. Ci opponiamo al processo strisciante di privatizzazione che sta avanzando in questa Regione”, ha detto Moretuzzo. Sulla sfida della transizione energetica, per il candidato del centrosinistra va superata “la politica dei bonus elargiti senza criteri da parte dell’amministrazione Fedriga, a colpi di mille euro a impresa”. (Frt)