8 marzo: Poste italiane, una cartolina e un annullo speciale per la festa della donna

- Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per i collezionisti o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario. Il prodotto filatelico sarà in vendita fino all'8 marzo al prezzo di un euro negli oltre 30 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Milano. Negli Spazi Filatelia di Milano, Torino e Genova sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile. L'annullo lineare, invece, verrà utilizzato nelle sedi con sportello filatelico esclusivamente in abbinamento al bollo a datario mobile. Poste Italiane è un'azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato ad avere numerosi uffici postali in "rosa" in provincia di Milano. (Com)