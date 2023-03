Auto: Benaglia-Uliano (Fim-Cisl), quello che ora non serve è clima d’incertezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo tempo ora va usato per centrare gli obiettivi carbon free, - puntualizzano - non affidandosi esclusivamente ad un’unica tecnologia in maniera ideologica, ma verificando anche la possibilità di tecnologie che possano, alla stregua dell’elettrico, centrare gli obiettivi di neutralità carbonica che il sindacato da tempo individua come vero obiettivo di una vera transizione sostenibile. C'è bisogno quindi di fare chiarezza e di scelte politiche affidabili non basate sulle opportunità politiche rispetto le prossime elezioni”. “L’Italia, il governo, devono agire destinando risorse per preservare la filiera del settore per accompagnarla verso il futuro e soprattutto, né Italia né l’Europa – aggiungono - possono pensare di fare una buona politica industriale sul settore dell’automotive senza coinvolgere le parti sociali”. “Nel mese di marzo come Fim, Federazione italiana operai metallurgici (Fiom), Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm) insieme a Federmeccanica avanzeranno ulteriori proposte sul settore, sarà un’ulteriore occasione perché il governo italiano risponda, ma non con comunicati stampa, ma con un coinvolgimento pieno preventivo di tutte le parti sociali interessate”, concludono i segretari. (Com)