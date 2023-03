Nigeria: elezioni presidenziali, sei Stati ricorrono alla Corte suprema per invalidare l'esito del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei Stati nigeriani guidati dall'opposizione hanno chiesto alla Corte suprema di dichiarare non valido l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 25 febbraio, vinte ufficialmente dal candidato del Congresso di tutti i progressisti (Apc) Bola Tinubu, sostenendo che la Commissione elettorale abbia violato la legge durante lo spoglio dei voti. I governatori dei sei Stati - Adamawa, Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, Edo e Sokoto - hanno accusato in un documento comune la Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec) di non essere riuscita a trasmettere i risultati attraverso un sistema elettronico volto a garantire la trasparenza delle operazioni di voto e hanno chiesto al tribunale di dichiarare nulli tutti i risultati delle elezioni presidenziali annunciati dal presidente dell'Inec. Tutti e sei gli Stati in questione sono guidati dai governatori della principale forza di opposizione, il Partito democratico popolare (Pdp), il cui candidato Atiku Abubakar - arrivato secondo alle elezioni presidenziali - ha annunciato ieri l'intenzione di contestare l'esito del voto. In precedenza anche il candidato del Partito laborista Peter Obi, arrivato terzo, aveva annunciato ricorso denunciando presunte irregolarità nelle operazioni di voto. La legge prevede che un candidato possa presentare reclamo al tribunale contro l'esito del voto entro 45 giorni dalla data di annuncio dei risultati. In Nigeria l'esito delle elezioni può essere impugnato presso la Corte d'appello, che funge da tribunale, tuttavia i sei Stati hanno eluso quel processo e hanno citato in giudizio il governo federale, non l'Inec, sostenendo che si tratti di un caso costituzionale che rientra nella giurisdizione della più alta corte della Nigeria. Nessuna data è stata fissata per l'udienza.(Res)