Brasile: caso "mucca pazza" atipico, riprende export in Cina (2)

- L'ultimo caso atipico di "mucca pazza" in Brasile era stato registrato a settembre 2021. Quello di oggi è il sesto caso in 23 anni di sorveglianza sanitaria per la malattia. Nel Paese non è mai stato registrato un caso classico. La sindrome della mucca pazza è diventata nota negli anni '80 e '90 dopo che un'epidemia nel Regno Unito aveva causato la macellazione di milioni di bovini. Si tratta di una malattia cerebrale degenerativa fatale che colpisce il bestiame e può infettare gli esseri umani se viene consumata carne contaminata. (Brb)