Sri Lanka: banca centrale alza tassi d'interesse di 100 punti base, in linea con richieste Fmi (2)

- A fine gennaio la Export-Import Bank of China (EximBank) ha offerto allo Sri Lanka un’estensione del debito, come ha reso noto il ministero degli Esteri cinese confermando una precedente indiscrezione di stampa che riferiva della concessione di una moratoria di due anni sul debito maturato da Colombo. “La Cina percepisce le difficoltà e le problematiche affrontate dallo Sri Lanka e ha assistito lo sviluppo socioeconomico del Paese nel miglior modo possibile”, riferisce il dicastero in una nota. La Cina e l’India sono i principali creditori dello Stato dell’Asia meridionale assieme al Giappone. La Export-Import Bank of China e la China Development Bank, in particolare, detengono rispettivamente 4,3 miliardi di dollari e tre miliardi di dollari del debito. (segue) (Cip)