Autonomia: Baldino (M5s), ci opporremo con tutte le nostre forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A colpi di maggioranza selvaggia, con l'eccezione di Campania, Puglia, Emilia-Romagna e Toscana, e con il sorprendente assenso della Regione Calabria, che ha un grosso credito nei confronti dello Stato, il ministro Calderoli continua a propinare al Paese una riforma sull'Autonomia differenziata che risponde a ristretti interessi di alcune Regioni piuttosto che all'interesse nazionale". Lo afferma, in una nota, Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio. "L'Autonomia differenziata comporta la sottrazione di ingenti risorse alla collettività nazionale e la disarticolazione di servizi e infrastrutture strategiche come i trasporti, la distribuzione dell'energia, l'istruzione, le attività produttive, che per il loro ruolo nel funzionamento del sistema Paese dovrebbero avere necessariamente una struttura unitaria e a dimensione nazionale - continua la parlamentare -. La gestione regionale l'abbiamo già sperimentata con la sanità e abbiamo visto durante la pandemia che è fortemente penalizzante. Il ddl Calderoli amplia le differenze tra le regioni del nord e quelle del sud con un conseguente crollo sociale ed economico di territori già svantaggiati e con il conseguente crollo e perdita di competitività dell'intero sistema economico nazionale. Ci opporremo con tutte le nostre forze".(Com)