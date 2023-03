Astorre: Abbruzzetti (Ali Lazio), sincero cordoglio, unito a dolore famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa del senatore Bruno Astorre viene a mancare un pezzo importante nella politica al livello nazionale, regionale, nonché al livello territoriale. Lo dichiara in una nota il presidente delle Autonomie locali del Lazio, Luca Abbruzzetti. "Il suo storico impegno da amministratore e le sue qualità di politico di lungo corso non erano secondarie alle sue innumerevoli qualità umane. Esprimo il mio sincero cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari". (Com)