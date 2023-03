Sociale: Calderone, il buon lavoro cooperativo non è uno slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il buon lavoro cooperativo non è uno slogan. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, al congresso nazionale di Legacoop. Calderone ha aggiunto che “sarà a fianco delle cooperative nel presidio della legalità sul lavoro”. Il ministro del lavoro ha poi aggiunto che valori come “l’economia sostenibile e inclusiva riguardano tutti e servono ripristinare il lavoro come nesso tra comunità e mercato”. (Rin)