Lavoro: Urso, orgogliosi dell’impresa cooperativa italiana

24 luglio 2021

- Siamo orgogliosi dell’impresa cooperativa italiana. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al congresso nazionale di Legacoop. Urso ha aggiunto che i dati economici confermano che “l’Italia ha un tessuto sociale e produttivo più resiliente e con una maggior capacità di adattarsi alla globalizzazione”. “Il sistema delle cooperative fatto da piccole realtà, talvolta con eccellenze globali - ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy - è nell’epoca in cuoi viviamo il più congeniale al rilancio rispetto ad altri sistemi industriali europei che pensavano di essere nel futuro”. (Rin)