Croazia: al Palazzo del Rettorato di Zara mostra sui Capolavori di Palazzo Madama

- L’ambasciatore d’Italia in Croazia, Pierfrancesco Sacco, ha aperto, nel Palazzo del Rettorato di Zara, la mostra “Il mestiere delle Arti in Italia, Capolavori da Palazzo Madama”. La mostra – tra le più importanti manifestazioni artistiche organizzate dall’Italia in Croazia negli ultimi anni – include oltre 100 pregiati pezzi della collezione permanente dei Palazzi Civici di Torino, ospitati a Palazzo Madama. La collezione comprende capolavori della manifattura italiana dal Tardo Medioevo al XVII secolo, tra cui vetri di Murano, i ferri cesellati di produzione lombarda, la celebre porcellana di Napoli, l’ebanisteria, il microintaglio in legno e avorio. La mostra mostrerà anche le connessioni tra Italia e Croazia nel settore della manifattura, in quanto la collezione di Palazzo Madama sarà affiancata da pezzi della collezione permanente di Zara in un percorso ideale di continuità tra i due Paesi. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio. (Res)