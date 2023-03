Auto: Zinzi (Lega), stop voto Ue anche grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio a data da destinarsi del voto sullo stop alle auto a benzina e diesel “è un ottimo risultato, raggiunto grazie anche all'impegno del ministro Matteo Salvini”. Lo ha dichiarato Gianpiero Zinzi, deputato campano della Lega e capogruppo in commissione Ambiente. “Un provvedimento che abbiamo sempre contestato poiché non considera le eccellenze dell'automotive del nostro Paese – ha spiegato Zinzi – e che impegna, in una filiera riconosciuta a livello internazionale, centinaia di migliaia di lavoratori molti dei quali proprio nelle aziende specializzate presenti in Campania”. “La Lega – ha concluso il capogruppo – sarà in prima fila per la tutela delle sue imprese, e per assicurare interventi rispettosi del tessuto produttivo ed economico". (Rin)