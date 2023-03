Astorre: Casellati, tragica morte provoca sconcerto e dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragica morte del senatore Bruno Astorre provoca sconcerto e dolore. Le sue qualità umane e il suo riconosciuto spessore professionale lasceranno in tutti quelli che lo hanno conosciuto un ricordo vivido e imperituro. Un pensiero commosso alla sua famiglia alla quale va il mio sincero cordoglio". Lo dichiara in una nota il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Com)