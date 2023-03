San Siro: Fedrighini a Nova, dicendo va bene tutto purché resti a Milano è inevitabile che i problemi producano divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il discorso che va bene tutto purché sia a Milano” è “disastroso” e porta a inevitabili divisioni politiche anche all’interno della maggioranza. Lo ha detto a Nova Enrico Fedrighini, consigliere comunale dei Verdi, commentando gli attriti interni alla maggioranza che sostiene Giuseppe Sala a Palazzo Marino, che vede numerosi esponenti contrari all’ipotesi che le squadre costruiscano il nuovo stadio altrove e non a San Siro. “Se come amministrazione comunale tu insegui i problemi – ha affermato Fedrighini -, e arranchi di seguito per dire 'no, sì, forse', rinunciando in partenza a operare tu con una serie di indirizzi fondamentali su dove è compatibile lavorare, se prevale il discorso che va bene tutto purché sia a Milano, messaggio disastroso secondo me, le conseguenze sono queste. Cosa vuol dire? Qualunque area è indifferente? Non mi sembra sia possibile, è inevitabile che così a cascata i problemi producano divisioni”.(Rem)