Brasile: disboscamento Amazzonia, a febbraio sensibile aumento delle segnalazioni (3)

- Con l'obiettivo di azzerare il disboscamento illegale in tutti i biomi brasiliani entro il 2030, oltre che ridurre le emissioni di gas serra e generare reddito e qualità di vita per le popolazioni che vivono e interagiscono con la foresta, il governo del Brasile ha creato una Commissione interministeriale permanente per la prevenzione e il controllo della deforestazione e degli incendi (Ppcd). L'organismo si è riunito per la prima volta l'8 febbraio. "Il presidente Lula ha stabilito l'obiettivo 'zero deforestazione' entro 2030, attraverso il contrasto alle attività illegali e il sostegno alle attività produttive sostenibili, alla bioeconomia, alla bassa emissione di carbonio, allo sviluppo sostenibile, oltre che alla scienza, tecnologia e innovazione, in modo che il Brasile possa allo stesso tempo combattere le atrocità di cui sono vittime i popoli indigeni Yanomami e altri popoli originari", riferiva la ministra dell'Ambiente e segretaria esecutiva del Ppdc, Marina Silva, in occasione del discorso di apertura dei lavori. (segue) (Brb)