Brasile: disboscamento Amazzonia, a febbraio sensibile aumento delle segnalazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Silva, parte del degrado è stato causato da un periodo di vuoto nelle politiche ambientali, eredità del governo di Jair Bolsonaro. Per questo il ministero ha evitato di fissare un obiettivo per la deforestazione nel primo anno di governo. "A partire da gennaio 2023 la deforestazione è nostra responsabilità ma c'è un tasso di deforestazione che ci viene dal governo precedente, uno strascico di oltre 6 mila chilometri quadrati già accumulati che faremo di tutto per ridurre", affermava. Il Ppcd si struttura in sottogruppi dedicati a ciascun bioma: Amazzonia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Foresta Atlantica e Pampa. (Brb)