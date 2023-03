Sardegna: assessore Trasporti, nell'Isola flotta Trenitalia più giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2023 la Sardegna avrà la flotta Trenitalia più giovane rispetto a tutte le altre regioni italiane, con un’età media di 7 anni. I due treni ibridi Blues presentati ieri alla stazione di Cagliari segnano infatti l’ultimo miglio di un processo di ammodernamento della flotta - incominciato nel 2015 con l’entrata in servizio di sette Atr 365 Caf e proseguito con l’acquisizione dei 10 treni Swing consegnati nel 2020 - che si completerà entro la fine dell’anno in corso, con altri dieci treni Blues da 300 posti. Per intenderci, la precedente capacità massima tra tutti i treni in servizio è pari a duecento. Lo precisa l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, che fa il punto sugli investimenti della Regione. "Negare le criticità del sistema dei trasporti in Sardegna, a cominciare da quello ferroviario, è impresa ardua, più di quanto non lo sia garantire il pieno godimento del diritto alla mobilità a tutti i cittadini sardi", afferma l’esponente della Giunta regionale. "Allo stesso tempo, negare i passi in avanti e i progressi fatti nel corso di questi ultimi anni, sia nell’infrastruttura ferroviaria che nel cosiddetto materiale rotabile e più in generale nella qualità dei servizi offerti lungo i binari dell’Isola, significa estraniarsi dalla realtà dei fatti e abbandonarsi al pressappochismo per riproporre la sterile politica della lamentazione che prima ancora che stucchevole e antistorica è dannosa e pericolosa perché scoraggia l’utenza del trasporto pubblico e anche quanti lavorano per assicurare un sistema di trasporto adeguato alle necessità della Sardegna". (segue) (Rsc)