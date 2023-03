Sardegna: assessore Trasporti, nell'Isola flotta Trenitalia più giovane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Moro ha sottolineato che "la Regione ha fatto uno sforzo immane, in termini organizzativi e finanziari, basti pensare che soltanto la compartecipazione regionale al progetto pesa circa 150 milioni di euro e l’ultimo contratto di servizio con Trenitalia, della durata di 9 anni e scadenza 2025, vale 435 milioni di euro, 176 dei quali destinati agli investimenti (62 a carico della Regione). Ci piace pensare – prosegue l’assessore – che la tenacia dell’Amministrazione regionale, per l’introduzione di più stringenti e puntigliosi sistemi di controllo e di verifica della qualità dei servizi nei 190 treni giornalieri che trasportano oltre tre milioni di passeggeri all’anno, abbia contribuito al miglioramento dei crescenti livelli di soddisfazione registrati da Trenitalia per gli standard dell’offerta alla clientela sarda, così come non possono essere sottaciuti i favorevoli livelli tariffari che la collaborazione con Trenitalia fa registrare. A titolo di esempio cito il costo degli abbonamenti mensili della tratta Cagliari-Iglesias (68 euro), Cagliari-Oristano (102 euro) o Sassari - Olbia (111 euro). Si aggiunga la scontistica studenti, 80 per cento per Isee inferiore ai 25mila euro e 60 per cento in meno per tutti gli altri". (segue) (Rsc)