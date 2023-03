Sardegna: assessore Trasporti, nell'Isola flotta Trenitalia più giovane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha poi rimarcato che "sui treni cosiddetti pendolanti va inoltre precisato che non ce ne è ancora uno omologato in tutta Italia, mentre sulla elettrificazione ricordo che entro il 2025 deve concludersi quella sulla Cagliari-Oristano (95 milioni di euro), nel 2030 quella della tratta Cagliari-Iglesias (65 milioni) e sempre nel 2030 quella della Oristano-Macomer (55 milioni). Il tutto per significare che il viaggio in treno, in Sardegna, non è quello di mezzo secolo fa ed è sufficiente domandarlo ai 395 passeggeri del primo viaggio dei nuovi Blues sulla Cagliari-San Gavino. Se alla politica si chiede un cambio di passo, a tutti è richiesto almeno un passetto in avanti, nell’interesse della Sardegna e per amore della verità e, perché no, anche dei sardi". (Rsc)