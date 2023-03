Ucraina: presidente lettone Levits, stanziato oltre l'1 per cento del Pil in aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia ha già stanziato oltre l'1 per cento del suo Prodotto interno lordo (Pil) per aiuti militari all'Ucraina. Lo ha affermato il presidente lettone, Egils Levits, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Il sostegno della Lettonia sll'Ucraina ha già superato l'1 per cento del Pil, si tratta solo di sostegno militare. Questa è una priorità per noi, dal momento che nei prossimi mesi l'Ucraina è in attesa di decisivi combattimenti e certamente la sosteniamo in questi tempi", ha sottolineato il presidente lettone. Levits ha anche aggiunto che il suo Paese continua a lavorare sulla fornitura di diverse attrezzature militari all'Ucraina. "Conduciamo anche i colloqui con gli alleati, convincendoli della necessità di garantire consegne rapide di ciò che hanno promesso. Stiamo anche addestrando l'esercito ucraino", ha proseguito Levits. (Kiu)