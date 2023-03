Giustizia: ministero, al lavoro per risolvere criticità Prato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia “è fortemente impegnato ad affrontare le criticità degli uffici giudiziari, sia per quanto riguarda le carenze di personale che per quanto attiene le problematiche di tipo logistico segnalate dalle strutture". E' questa la posizione del ministero ribadita al termine dell'incontro fra i vertici del tribunale di Prato e il capo di Gabinetto del ministero di Giustizia, Alberto Rizzo. Al centro della riunione – riferisce una nota – a cui hanno partecipato il presidente del Tribunale, Francesco Concetto Gratteri, il procuratore della Repubblica, Nicolosi Giuseppe Concetto e il presidente dell'ordine degli avvocati, Marco Barone, le problematiche inerenti alle carenze di organico del Giudice di Pace. Su questi temi il ministero comunica di aver attivato un tavolo tecnico per rivedere le piante organiche, al fine di poter quanto prima intervenire sull'oggettiva carenza di forze a disposizione. (segue) (Com)