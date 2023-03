Giustizia: ministero, al lavoro per risolvere criticità Prato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ottica, 7 delle 540 unità di funzionari assunte il 2 marzo saranno assegnate nei prossimi giorni agli uffici di Prato. Quella di Prato è una delle tappe inserite all'interno di un programma di incontri che il ministero sta facendo già da alcuni mesi presso gli uffici giudiziari territoriali con l'obiettivo di ribadire la piena disponibilità ad avviare un dialogo proficuo finalizzato a raccogliere le istanze e a pianificare la risoluzione delle criticità analizzate. A via Arenula c'è la consapevolezza dell'annosa carenza di personale su cui, tuttavia, si sta intervenendo con l'immissione in servizio, entro il 2023, di 5.000 unità di personale amministrativo, oltre alla stabilizzazione di 1.000 operatori, senza contare le altre assunzioni che sono previste dall'attuazione del Pnrr. Quanto alle criticità logistiche, ad oggi ci sono 326 cantieri aperti presso gli uffici giudiziari per interventi edilizi, con uno stanziamento di 50 milioni di euro che riguardano ampliamenti, costruzioni e acquisti di nuovi immobili, oltre alla manutenzione ordinaria necessaria. (Com)