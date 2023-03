Difesa: ministro Israele Gallant riceve capo di Stato maggiore congiunto Usa Milley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha incontrato il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, attualmente in visita nello Stato ebraico. Secondo quanto riferito da un comunicato del ministero della Difesa israeliano, Gallant ha ribadito la necessità di proseguire nella cooperazione “per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare”. All’incontro ha partecipato anche il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale Herzi Halevi, e l’addetto alla difesa di Israele negli Stati Uniti, il generale Hidai Zilbermann. In questa occasione, il ministro Gallant ha espresso il proprio apprezzamento al generale Milley per la sua collaborazione e il suo impegno per la sicurezza dello Stato di Israele.(Res)