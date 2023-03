Italia-Francia: Giorgetti riceve Le Maire, incontro intenso e cordiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ricevuto oggi a Roma al Mef il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. Nel corso dell’intenso e cordiale incontro, sono stati affrontati molti argomenti anche in vista del prossimo Ecofin del 14 marzo. Tra i temi oggetto del dibattito - si legge in una nota del Mef - le regole della nuova governance europea, la risposta comune all’Ira (il piano per combattere l’inflazione approvato dagli Stati Uniti), la riforma del mercato europeo dell’energia, la revisione degli investimenti in Europa fondamentali per lo sviluppo.(Rin)