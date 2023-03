Ue: Giorgetti, Ue trovi strategia comune su aiuti di Stato e revisione governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’incontro al Mef con l'omologo francese Bruno Le Maire, ha ribadito l’importanza del paragrafo 18 delle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo. “L’Europa deve andare avanti insieme – ha detto il ministro – e trovare una strategia comune sulle questioni principali, a cominciare dagli aiuti di Stato e revisione della governance”. Giorgetti - si legge ancora in una nota del Mef - ha insistito sulla necessità di trovare una classificazione comune per alcune spese che sono investimenti strategici come difesa, aiuti all’Ucraina, transizione verde.(Rin)