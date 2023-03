Regno Unito: prima visita ufficiale di re Carlo in Francia e Germania a fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo viaggio ufficiale di re Carlo III e della regina consorte avrà luogo dal 26 al 31 marzo, prima in Francia e poi in Germania. Come precisato in una nota di Buckingham Palace, la visita intende celebrare il rapporto del Regno Unito con i due Stati europei e i molti punti che vedono una stretta collaborazione, dal conflitto in Ucraina al cambiamento climatico. La scelta delle due nazioni europee come prima visita ufficiale del monarca è vista come un tentativo di migliorare i rapporti e costruire "ponti post-Brexit". (Rel)