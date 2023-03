Ue: Giorgetti su Ira, finanziare progetti strategici a supporto competitività industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’incontro al Mef con l'omologo francese Bruno Le Maire, ha auspicato che sulla risposta all’Ira (il piano per combattere l’inflazione approvato dagli Stati Uniti), l’Europa “non si limiti a una revisione delle regole degli aiuti di Stato” ma che sia in grado “di creare una serie di strumenti comuni che finanzino progetti strategici e supportino la competitività delle industrie europee”. E’ quanto si legge in una nota del Mef.(Rin)