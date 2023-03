Astorre: Floridia (M5s), massimo cordoglio per scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del Movimento cinque stelle "desidero esprimere il massimo cordoglio per la scomparsa del collega senatore del Partito democratico, Bruno Astorre. La notizia della sua morte, avvenuta negli uffici del Senato, è stata oggi un fulmine a ciel sereno e ha scioccato tutti. Bruno Astorre era un collega apprezzato per la sua umanità e correttezza. Ai suoi familiari e a tutti coloro che lo conoscevano va la nostra più sentita vicinanza". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del M5s in Senato, Barbara Floridia. (Com)