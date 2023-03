Ue: Giorgetti-Le Maire, aiutare investimenti senza produrre nuovo debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e l'omologo francese Bruno Le Maire, nel corso del loro incontro a Roma, hanno convenuto che sia necessario evitare una frammentazione del mercato creando divergenze tra gli Stati e Giorgetti ha insistito sulla necessità di regole per non aumentare la distanza tra i Paesi che hanno una larga capacità fiscale a scapito degli altri. E’ quanto si legge in una nota del Mef. Entrambi i ministri hanno deciso di approfondire la possibilità di un sistema di garanzie europee e dei singoli Paesi per incoraggiare investitori privati verso progetti strategici di sviluppo. Entrambi hanno concordato sulla necessità di aiutare gli investimenti ma senza produrre nuovo debito.(Rin)