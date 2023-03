Italia-Francia: Giorgetti-Le Maire, inflazione ed energia sfida per entrambi i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e l'omologo francese Bruno Le Maire, nel corso del loro incontro a Roma, si sono confrontati anche sui comuni problemi economici interni e le rispettive proposte di riforma. L’inflazione e l’energia rappresentano una sfida per entrambi i Paesi che stanno affrontando da tempo importanti riforme per risanare i conti. Se Le Maire - si legge in una nota del Mef - ha ricordato la discussa riforma delle pensioni, la riforma del lavoro e la revisione della spesa pubblica, Giorgetti si è soffermato sulle nuove regole dei superbonus edilizi che mettere in sicurezza i conti degli italiani. “L’inflazione è il reale problema di tutti – ha sottolineato il titolare di via XX settembre – e non credo che si possa risolvere soltanto con una politica restrittiva di tassi d’interesse. Rispetto ai prezzi dell’energia e del cibo stiamo finalizzando proposte per andare incontro alle esigenze reali delle persone, come ha annunciato recentemente anche la Francia”.(Rin)