Sardegna: in Consiglio regionale cerimonia per la giornata internazionale della donna

19 luglio 2021

- Mercoledì 8 marzo dalle 11, nell’aula consiliare del Consiglio regionale, in occasione della giornata internazionale della donna, si svolgerà una cerimonia per celebrare la ricorrenza.Il tema di quest’anno è “La cultura del rispetto e il ruolo della donna” . Aprirà i lavori il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Interverranno le consigliere regionali, le assessore e numerose donne che si sono distinte nelle loro attività e per le scelte di vita.Chiuderà i lavori il presidente della Regione o un suo delegato. Dalla sera del 7 marzo il Palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, sarà illuminato di rosa. (Rsc)