Turismo: Zucconi (Fd'I), settore è motore economico nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo "è uno dei motori economici della nostra nazione. Sono tante le eccellenze italiane che si intrecciano nel settore, rendendo il nostro bellissimo Paese un punto di riferimento sotto ogni profilo. Dopo gli anni difficili della pandemia e la conseguente crisi economica che ha messo in ginocchio l’intero Paese, il settore si sta riprendendo ed è nostro dovere stare al suo fianco in ogni modo possibile. Secondo un report di Demoskopika sono previsti ben 126,6 milioni arrivi per il 2023 e dovrebbero, a loro volta, generare quasi 442,5 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari all’11,2 per cento e al 12,2 per cento rispetto al 2022". Lo scrive in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. "Investire e promuovere nella filiera vuol dire proteggere un indotto sicuro - continua il parlamentare -. Grazie a questo report abbiamo, inoltre, una previsione di quanto, nel 2023, i flussi turistici, potrebbero generare quanto a spesa turistica: parliamo di 88,7 miliardi di euro con una variazione in crescita del 22,8 per cento rispetto al 2022. Dati incoraggianti che ci servono per capire fino in fondo l’importanza dell’intera filiera. Noi non ci tiriamo indietro, siamo al loro fianco e lo continueremo a fare per il bene dell’Italia".(Com)