Speciale energia: Indo-Pacifico, Meloni, Italia sempre più proiettata verso la regione sulle orme di Marco Polo

- Ripercorrendo la storia delle sue repubbliche marinare e di Marco Polo, l’Italia è sempre più proiettata verso l’Indo-Pacifico, pur restando “parte integrante della comunità euro-atlantica e dell’Occidente culturale e politico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento odierno al Raisina Dialogue a Nuova Delhi. “Per secoli, i nostri flussi marittimi hanno guardato verso sud e verso il resto del Mediterraneo, che resta il nostro vicinato naturale. Questo è lo spirito incarnato dalla nostra visione, il cosiddetto Piano Mattei, per il Mediterraneo e per tutto il continente africano, con la sua popolazione in crescita, le sue difficoltà e le sue opportunità. Una vasta regione che ha anche le risorse, a partire dall’energia, che sono fondamentali per l’Europa, ma che dovrebbero prima di tutto essere di beneficio per i popoli che ne sono proprietari. I nostri obiettivi – ha aggiunto Meloni – sono semplici: assicurare la prosperità, la pace e un’amicizia duratura attraverso la collaborazione su base egualitaria”, “senza ambizioni predatorie”. (Inn)