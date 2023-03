Speciale energia: Marocco-Ue, firmati 5 programmi del valore di 500 milioni di euro per rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco e Unione europea hanno firmato 5 programmi del valore di 500 milioni di euro per rafforzare la cooperazione. Lo ha fatto sapere su Twitter il commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento, Olivier Varhelyi, attualmente in visita nel Regno nordafricano. “Il Marocco è il nostro principale partner nel settore dell'agricoltura, dell'energia e dell'acqua”, ha aggiunto il commissario europeo, spiegando di aver firmato cinque programmi nei settori di agricoltura, protezione sociale, migrazione, pubblica amministrazione e inclusione finanziaria. Varhelyi ha incontrato il ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita, e Mohamed Benchaaboun, ex ambasciatore in Francia ed ex ministro delle Finanze, attualmente a capo del nuovo maxi-fondo sovrano d’investimento Mohammed VI. (Mar)