Speciale energia: Urso, il mondo è cambiato, transizione non deve essere ideologica ma pragmatica

24 luglio 2021

- Il mondo è cambiato. "Nel corso del Consiglio competitività di oggi, ho parlato con i colleghi di Romania, Irlanda, Repubblica Ceca e Austria, per far comprendere come sviluppare una strategia comune, che faccia capire alla Commissione europea che il mondo è cambiato, che c'è stata la pandemia e la guerra in Russia, e che l'Europa è minacciata dalla competitività stressante a livello globale". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy nel corso di un punto stampa al Consiglio Competitività di Bruxelles. "Anche per quanto riguarda la duplice transizione, che noi assolutamente condividiamo, soprattutto per quanto è riguarda gli obiettivi ecologici, è assolutamente necessario mettere in piena sintonia le capacità del sistema industriale di riconvertirsi nei confronti dell'economia green e digitale, con una visione che deve essere pragmatica e concreta, rispondendo alla nuova realtà che dobbiamo affrontare. Una transizione, ha continuato il ministro, che non sia "ideologica, messianica o escatologica, frutto di una concezione che appartiene al passato", ha dichiarato. "Ci aspettiamo che questo segnale, che abbiamo voluto dare all'Unione europea, sortisca gli effetti sperati, soprattutto per quanto riguardano i dossier inerenti all'euro 7, per cui chiediamo una neutralità tecnologica, e quello inerente i veicoli pesanti", ha aggiunto. "In prospettiva, sappiamo che il vero, grande confronto sarà nel 2026, quando con la clausola di revisione potremmo rimettere in discussione questo percorso, in un clima molto diverso, con un nuovo Parlamento europeo in cui aumenterà la consapevolezza che occorre cambiare, e in una nuova Commissione, che uscirà il prossimo anno, come indicazione dei diversi governi europei", ha concluso il ministro Urso. (Beb)