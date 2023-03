Astorre: Sbardella (Fd'I), condoglianze a famiglia e partito, era avversario leale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena appreso con sgomento della morte del senatore del Pd Bruno Astorre. L'essere avversari politici non mi esime dall'esprimere i sensi del mio più profondo cordoglio. Astorre era segretario del suo partito nel Lazio e più volte ci siamo incrociati in manifestazioni e convegni. Era una persona leale e generosa. Esprimo al Partito Democratico e alla famiglia del senatore Astorre le mie più sentite condoglianze". Lo afferma in una nota il deputato romano di Fratelli d'Italia Luca Sbardella. (Rin)