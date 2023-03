Automotive: Squeri (FI), rinvio decisione? Prevale il buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il rinvio della decisione europea sullo stop alla vendita di auto con motori diesel e benzina dal 2035 "prevale il buon senso. Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie al ministro Pichetto Fratin e al costante impegno di Forza Italia". Lo dichiara il deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia, Luca Squeri. "Un percorso di transizione a tappe forzate, ideologico e non sostenibile, comporterebbe contraccolpi pesantissimi per il comparto dell'automotive, oltreché per i settori dei trasporti e della logistica - continua il parlamentare in una nota -. Peraltro, se continuiamo a produrre l'elettricità necessaria alla mobilità dal gas o dal carbone, non risolviamo nulla. Aver contribuito allo stop va a tutela del nostro tessuto economico e della coesione sociale". (Com)