Astorre: Malan (Fd'I), profondo cordoglio per scomparsa

- "Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo senatoriale di Fratelli d'Italia il più profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Bruno Astorre, deceduto questa mattina nel suo ufficio a palazzo Cenci. Non ci sono parole per un evento come questo, ma solo i più sentiti sentimenti di cordoglio per i familiari e per i colleghi del gruppo del Partito democratico a cui voglio far giungere un forte abbraccio". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. (Com)