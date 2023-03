Nord Macedonia: premier Kovacevski, ingresso Balcani occidentali in Ue è questione di quando non di se

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è più una questione di se, ma di quando i Balcani occidentali entreranno a far parte dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il primo ministro macedone, Dimitar Kovacevski, all'apertura del Forum economico di Skopje. "Vedo il Forum di oggi come una continuazione o un complemento di iniziative regionali congiunte, tra cui gli Open Balkan dove attraverso vari progetti, facilitiamo e miglioriamo la vita dei cittadini. Il nostro Paese, insieme a Serbia e Albania, funziona già come l'Unione europea in miniatura", ha aggiunto Kovacevski. "Open Balkan è una realtà per i cittadini di Macedonia, Serbia e Albania, che potranno lavorare in uno qualsiasi dei tre Paesi senza aspettare per i permessi di lavoro, senza barriere, senza domande e attese, senza costi amministrativi e ciò liberalizza il mercato del lavoro regionale", ha sottolineato. Il premier ha quindi valutato che il Paese si sta muovendo con decisione verso l'Ue, e ha ringraziato gli Stati Uniti e gli Stati membri che, ha sottolineato, "nel periodo passato hanno dato e continuano a dare un sostegno senza riserve alla nostra adesione all'Ue, oltre a sostenere i processi di riforma in tal senso". Al Forum è stata annunciata la partecipazione di diversi politici, tra cui i primi ministri del Kosovo e del Montenegro, Albin Kurti e Dritan Abazovic. (Seb)