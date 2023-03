Kosovo-Serbia: colloquio fra inviati Ue e Usa per coordinare prossime fasi del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha annunciato su Twitter di aver parlato con l'inviato speciale degli Stati Uniti d'America per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, dopo gli incontri di lunedì a Bruxelles con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti. "Escobar e io ci siamo seduti per coordinare le fasi del prossimo incontro. Abbiamo convenuto che è importante concordare le modalità di attuazione del piano europeo sul Kosovo, nonché attuare tutti gli obblighi esistenti dal dialogo precedente", ha scritto Lajcak. Lo stesso rappresentante europeo ha sottolineato di aver incontrato il vice premier del Kosovo, Besnik Bislimi e di aver discusso con lui le modalità di attuazione della proposta. "Ho sottolineato l'importanza dell'allegato sull'attuazione, che garantisce che tutto quanto concordato sarà attuato", ha scritto Lajcak. Secondo i media, Lajcak dovrebbe presto visitare Belgrado e Pristina in vista del prossimo incontro tra i due leader il 19 marzo previsto in Macedonia del Nord. (Seb)