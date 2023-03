© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-Usa: al via questo mese le esercitazioni combinate "più vaste" degli ultimi anni - Le forze armate della Corea del Sud e degli Stati Uniti intraprenderanno questo mese "le più vaste" esercitazioni combinate da anni a questa parte. Lo hanno riferito fonti citate dalla stampa sudcoreana, riferendosi all'annuale esercitazione "Freedom Shield" in programma nella Penisola coreana dal 13 al 23 marzo. Secondo le anticipazioni, la manovra militare su vasta scala includerà anche simulazioni di sbarco anfibio. "Freedom Shield è concepita per rafforzare le capacità di difesa e risposta dell'Alleanza concentrandosi all'interno dello scenario dell'esercitazione su aspetti quali il mutamento dell'ambiente di sicurezza, l'aggressione della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) e le lezioni apprese dai recenti conflitti", afferma una nota diffusa dalle forze armate dei due Paesi. Funzionari della Difesa sudcoreana hanno sottolineato che anche le forze armate della Corea del Nord sono attualmente impegnate nelle loro annuali esercitazioni invernali. (segue) (Res)