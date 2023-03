Kenya: ambasciata russa critica sentenza Corte suprema a favore dei gruppi Lgbtq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa in Kenya ha appoggiato le critiche espresse da alcune autorità locali contro una sentenza della Corte suprema, secondo la quale nel 2013 il governo di Nairobi ha sbagliato ad impedire la registrazione nel Paese della Commissione nazionale per i diritti umani di gay e lesbiche. In una serie di tweet pubblicati sul suo profilo ufficiale, l'ambasciata cita alcuni passaggi di un discorso pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin: "Finché sarò presidente, avremo 'papà' e 'mamma' "; "I valori tradizionali devono essere protetti, altrimenti l'umanità è condannata". La sentenza, pronunciata la scorsa settimana, ha sollevato un acceso dibattito nell'opinione pubblica keniota. I sostenitori affermano che i giudici abbiano semplicemente affermato il diritto di associazione concesso a tutti i cittadini, mentre i detrattori della sentenza - tra questi il presidente William Ruto e il leader dell'opposizione Raila Odinga - hanno accusato i giudici di promuovere valori "non africani".(Res)