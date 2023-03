Automotive: Formentini (Lega), bene frenata in Ue, nessun regalo a Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio deciso in Europa "sulla decisione di vietare auto benzina e diesel da parte è un segnale importante e positivo per le imprese bresciane e italiane in generale. Un risultato ottenuto anche grazie al costante impegno di Matteo Salvini e della Lega: da sempre ci battiamo per difendere gli interessi del Paese e migliaia di posti di lavoro che con lo stop a benzina e diesel sarebbero a rischio. Un messaggio forte anche in chiave internazionale, dobbiamo evitare di svendere questo mercato di fatto favorendo la Cina". Lo dichiara in una nota il deputato Paolo Formentini, della Lega, vicepresidente in commissione Esteri a Montecitorio. (Com)