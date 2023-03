Roma: Ama, principio di incendio domato a campana per raccolta differenziata in viale Eritrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un principio di incendio, subito domato, ha interessato una delle campane sperimentali per la raccolta differenziata recentemente posizionate da Ama in viale Eritrea, a Roma. Lo comunica, in una nota, Ama. Il nuovo contenitore - prosegue la nota - incendiato per cause da accertare, è quello all'interno della batteria posizionata di recente, dedicato alla raccolta della carta e dei materiali in cellulosa. Essendo costituito in materiale ignifugo isolante, il contenitore ha riportato danni lievi che non ne pregiudicano l’operatività. Le cause del focolaio - conclude la nota - che non ha provocato nessun altro danno a cose o persone, sono in corso di accertamento da parte personale aziendale e dei vigili del fuoco, che sono stati allertati dai tecnici Ama e sono intervenuti sul posto immediatamente. (Com)