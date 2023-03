Auto: Salini (Fi), rinvio stop a motori termici è severo monito a maggioranza "Ursula"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio del voto sul divieto di vendita di vetture con motore termico è una sconfitta per il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e un severo monito alla cosiddetta maggioranza "Ursula". Lo dichiara l'europarlamentare Massimiliano Salini (Fi) in un comunicato stampa. "Il rinvio del Consiglio e le forti tensioni politiche sullo stop a diesel e benzina dal 2035 segnalano che sta saltando il tentativo del vicepresidente Frans Timmermans, e della componente più ideologizzata della Commissione, di rovesciare l'assetto dell'industria e della mobilità Ue secondo lo schema intransigente del solo elettrico", si legge nella nota. "Per loro è già una sconfitta politica ed è un severo monito alla cosiddetta maggioranza Ursula, che regge la Commissione. Sulla transizione ecologica l'esecutivo Ue sta sbagliando, o corregge subito il tiro oppure saranno i cittadini a imporre il cambiamento, spazzandola via con il voto europeo del 2024", ha aggiunto Salini. "La fermezza del governo italiano sul principio di neutralità tecnologica, la preoccupazione diffusa tra i Paesi Ue e nella filiera automotive europea, che verrebbe falcidiata da un'elettrificazione imposta e irresponsabile, e l'insistenza di parte del governo tedesco contro l'eliminazione completa del motore endotermico, mettono radicalmente in discussione l'approccio ultra-green di Bruxelles. Restiamo fortemente contrari ad un passaggio forzato all'auto elettrica, che non solo distruggerebbe migliaia di aziende e posti di lavoro nell'automotive, ma sarebbe una scelta dannosa anche sul piano ambientale, in quanto i futuri mezzi elettrici rischiano di essere alimentati da energia non pulita, spostando semplicemente le emissioni in altri settori dell'economia o in altri Paesi", ha concluso l'europarlamentare. (Beb)